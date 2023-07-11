ضياء رشوان: أتحدى إعلام الجماعة الإرهابية أن يذيع أي جزء من الحوار الوطني

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجماعة الإرهابية لها إعلام وإعلاميين خارج مصر، وأغلبهم لا يبدو أنه ينتمي للجماعة، وبعضهم قد لا يكون منتميا للجماعة، وهؤلاء أطلق عليهم «الملتحقة».

رشوان: إعلام الجماعة الإرهابية شكك في الحوار الوطني

أضاف «رشوان» خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ إعلام الجماعة الإرهابية شكك في الحوار الوطني وفي المعارضة، ومع بدء الجلسات وجدوا كل المصريين موجودين، وأدركوا وقتها أن الحوار الوطني حقيقة.

«رشوان» يوضح حقيقة إعلام الجماعة الإرهابية: الرجل الذي عض الكلب

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ إعلام الجماعة الإرهابية هو إعلام «الرجل الذي عض الكلب»، حيث يقلبون الحقائق ويتصيدون أحداثا عادية يحولونها إلى أخبار، بينما يخشى الاقتراب من الحوار الوطني لأنه لن يتمكن من تشويه مصر من خلاله.

وتحدى «رشوان» أن يذيع إعلام الجماعة الإرهابية أي جزء من الحوار الوطني وأن يعلق عليه، وقال «لن نحاسبه على حقوق البث».