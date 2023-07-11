ضياء رشوان: اجتماع «الأمناء» للاتفاق على لجان حصر المقترحات المتوافق عليها.. غدا

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن وجود التعدد الديني بين المواطنين، هو جزء أصيل من تكوين هوية المجتمع المصري، فهو ليس مجتمعا متعددا دينيا، لكنه مجتمع مواطنوه متعددو الأديان.

ضياء رشوان: الهوية ليست اختيارا ولا تُصنع

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الهوية ليست اختيارا ولا تُصنع، بل هي تراكم طبقات من التقاليد والثقافات والممارسات الاجتماعية على مدى قرون، كلمة «الستر» مثلا لا يمكن ترجمتها حرفيا، فهي جزء من الهوية المصرية.

وتابع أن هناك من يتوهم تكسير هذه الطبقات، وبمجرد أن اقتربت الجماعة الإرهابية من تفريق طبقات المجتمع، انتفض ضدها المجتمع بدافع من ولائه لهويته في معركة 30 يونيو.

ولفت «رشوان» إلى أن أحد الإنجازات الرئيسية في حالة الحوار الوطني، أن النقاشات أكدت عدم وجود أي نية تشكيك بين المعارضة وغير المعارضة، وهذا يعني أن البناء سليم، وهناك أرضية واحدة، ويمكن للحوار الوطني أن ينطلق من هذا.

حصر المقترحات

وأكد المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء سيجتمع غدا الأربعاء، وسيتم الاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها، لتقديمها لرئيس الجمهورية، والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة.