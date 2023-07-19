محافظ الإسكندرية: تذليل العقبات أمام الوفود الصينية الراغبة في الاستثمار

رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالوفود الصينية التي ترغب في الاستثمار على أرض الإسكندرية، مؤكدا الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

تذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، يانغ يي القنصل العام لدولة الصين، عقب زيارة المحافظ لدولة الصين التي تعد الزيارة الأولى لمحافظ مصري إلى مقاطعة ستشوان بالصين، التي كان لها عميق الأثر في دعم أواصر العلاقات بين البلدين.

في البداية؛ رحب محافظ الإسكندرية بقنصل عام الصين، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

تعزيز العلاقات مع الصين

وأكد «الشريف» أن المحافظة حريصة على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة في المجال الاستثماري.

من جانبه، وجه قنصل عام الصين الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال كما أعرب عن سعادته لزيارة اللواء محمد الشريف لدولة الصين وزيارته لمقاطعة ستشوان.

وأوضح أن تلك الزيارة كانت حافزا للعديد من الوفود الصينية للاهتمام بزيارة الإسكندرية والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

محافظ الإسكندرية: تطور تكنولوجي كبير تتمتع به دولة الصين

أبدى «الشريف» سعادته بهذه الزيارة وخاصة ما لمسه من تطور تكنولوجي كبير تتمتع به دولة الصين خلال زيارته للعديد من المصانع ومنها: مصنع الطائرات بدون طيار وزيارته لمصانع الجسور والكباري.