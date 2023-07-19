«حياة كريمة»: أثر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر مما توقعنا

قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف الوطني بدأ العمل وتنسيق الجهود قبل موافقة البرلمان على القانون، موضحة: «أثر القانون أكبر مما توقعنا ونتائجه الإيجابية كثيرة، حيث ترغب مؤسسات كثيرة في الانضمام إلى التحالف بأكثر مما تخيلنا».

وأضافت وافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «dmc»: «القانون يسمح ويمنح الحرية لمؤسسات المجتمع المدني في الانضمام للتحالف وترك التحالف إن لم يحقق أهدافها، وذلك بطريقة توثق بشكل رسمي للجهود التي تحدث على أرض الواقع».

عهود وافي: قانون التحالف الوطني كان حلما لنا وصدوره في هذا الوقت تاريخي

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، بأن «القانون كان حلما لنا وله أهمية كبيرة، وأعتبره شيئا تاريخيا سنتحدث عنه لسنوات طويلة».

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني لا يجمع مؤسسات المجتمع المدني فقط، ولكن كيانات مختلفة الهوية، وبالتالي فإن الإطار القانوني سيجمع كل هذه الكيانات على مائدة واحدة وهو ما ينعكس على التمويلات وغيرها من الأمور.