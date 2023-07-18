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«صناع الحياة»: التحالف الوطني أثبت إمكانية إسناد قضايا كبرى للمتطوعين

كتب:

محمد عزالدين
11:42 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
صناع الخير

صناع الخير

قال أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على تعظيم الموارد وزيادة الفرص المتاحة للتنمية ودعم المستحقين، موضحًا: «مؤسسات التحالف لم تكن قادرة على عمل إعلانات قبل تشكيل التحالف، لكن التحالف زاد قدرتنا في العمل على الأرض ودعم مجهوداتنا في مختلف المجالات».

التطوع شيء فاعل

وأضاف «موسى»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني أثبت أن التطوع شيء فاعل، كما أن المتطوعين يمكن إسناد قضايا قومية كبرى لهم مثل محو الأمية والقضية السكانية للعمل عليها.

جزء عظيم في بناء الشخصية

وأكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن العمل التطوعي جزء عظيم في بناء الشخصية، وبخاصة في المراحل المبكرة بالثانوية العامة والجامعة: «أي شخص شارك في العمل التطوعي بتلك المرحلة فإن التطوع ساهم بشكل كبير في تركيبة وتكوين شخصيته وتفاعله مع المجتمع والبيئة المحيطة به».

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