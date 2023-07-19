النائب أيمن محسب: «التحالف الوطني» نموذج فريد للعمل الأهلي في مصر

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إنّ التحالف الوطني منذ إنشائه قدم جهودًا كبيرة لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وظهر ذلك في أكثر من موقف، آخره إعلان التحالف عن التكفل بأسر الضحايا والمصابين في حادث عقار حدائق القبة المنهار، واصفًا إياها بالخطوة التي تعكس الدور الحقيقي للجمعيات الأهلية في تقديم الدعم والرعاية لفئات المجتمع التي تحتاج لذلك.

أدوار التحالف الوطني

وأضاف محسب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ هذا الحادث أكد وجود تطور حقيقي في فهم دور ومتطلبات العمل الأهلي، الذي يعتبر مكملًا لدور الدولة، فضلًا عن أن الأداء الذي قدمه التحالف في نجدة العالقين تحت الأنقاض والمصابين وغيره من أدوار قدمها التحالف في هذا الحادث، يعكس حجم الاحترافية التي وصل إليها.

وهو ليس الموقف الوحيد للتحالف، حيث أشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني قدم جهودًا كبيرة في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرة «كتف في كتف» بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة متطوعي التحالف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عليهم وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وشدد على أهمية دور التحالف الوطني فى دعم وتعزيز جهود الدولة للحماية الاجتماعية والاقتصادية .

مشروع قانون التحالف الوطني

وأكد أنّ مشروع قانون التحالف الوطني يمثل فرصة عظيمة من أجل تنسيق جهود أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة، وأنه يساعد في تواصل مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على نجاح التحالف الوطني فى العمل كمظلة وطنية تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي من أجل المساهمة في رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، لتتحول إلى نموذج فريد من نوعه للتكامل والتكاتف وتجربة غير مسبوقة في العمل المجتمعي في مصر.