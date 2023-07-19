وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الموسيقى الصيفي بالإسكندرية

افتتحا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بأوبرا الإسكندرية، الذي يعد أحد أهم الفعاليات الموسيقية الصيفية في الإسكندرية ويستمر لمدة 4 أيام.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن دار الأوبرا اعتادت إقامة حفلات موسيقية صيفية في الإسكندرية كل عام، ضمن مهرجان الموسيقى الصيفي الذي يهدف إلى توفير حفلات غنائية تناسب المكان وترتقى بالذوق العام.

تفاصيل مهرجان الموسيقى بالإسكندرية

وأضافت «الكيلاني»، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المهرجان، أن المهرجان يستمر 4 أيام إلا أن الخطة تشمل حفلات موسيقية طوال فترة الصيف داخل مسرح سيد درويش.

وأكدت أن وزارة الثقافة منذ أغسطس الماضي وضعت استراتيجية للنزول إلى المواطنين في الشوارع وتقديم فعاليات ثقافية مختلفة ومميزة كي يصبح هناك تفاعل بين المبدعين والجماهير.

فعاليات ثقافية في الإسكندرية

من جهته أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المهرجان الصيفي للموسيقى يقدم فن راقي على مدار 4 أيام ويعد استمرار للمهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التي تحتضنها الإسكندرية خلال فترة الصيف.

وتزينت ساحة الأوبرا بالبوسترات الدعاية لحفلات المهرجان، بالإضافة إلى تقديم فرق موسيقية عروض في المدخل خلال استقبال الجمهور، كما تجملت الساحة الخارجية بالإضاءة المختلفة التي جذبت الأنظار.

وتألق في الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بنخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ، فيروز، صباح، محمد رشدي، وردة، أم كلثوم وغيرهم.. يؤديها رحاب عمر، ياسر سليمان، محمد حسن، سمية وجدي، مؤمن خليل، كنزي.