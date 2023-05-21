هاني فرحات: مهرجان الموسيقى العربية تاريخ كبير.. ونسعى لإرضاء جميع الأذواق

بدأ المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقي العربية، الإعداد للدورة 32 للمهرجان.

هاني فرحات: لم نحدد الأسماء المشاركة في الدورة الجديدة

وقال فرحات عن توليه المهمة: «سعيد بتولي المهمة وبثقة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا خالد داغر، وهما دائمي التشاور معي، وهذا الأمر يجعلني مطمئنا».

وأضاف عبر صفحته على الفيسبوك: «مهرجان الموسيقى العربية أهم المهرجانات الغنائية في عالمنا العربي، وكل الفنانين الكبار يرتبطون به بذكريات خاصة، ولذلك الدورة الجديدة تحتاج إلى دراسة متأنية حتى تخرج بالشكل الذي يليق بمصر، وكل فريق العمل متحمس بالفعل للخروج بدورة استثنائية».

هاني فرحات: ونحتاج مساندة كل صناع الفن

وأضاف فرحات: «لم نحدد سوى الخطوط العريضة الخاصة بالمهرجان، ومازلنا في البداية ولم نختار أي فنان والجمهور سوف يفاجأ وهدفنا إرضاء كل الأذواق، كما أننا منفتحين تماما على كل الآراء والأفكار التي تفيد المهرجان لأننا لن نرضى إلا بمزيد من الازدهار للمهرجان».