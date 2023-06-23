«البيئة» تشارك في مهرجان الموسيقى والبيئة بحديقة الأزهر

شاركت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في «مهرجان الموسيقى والغناء» السنوي والمعرض المقام على هامشه في الفترة من 22 – 24 يونيو بحديقة الأزهر بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنمية الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة.

وينظم المهرجان كل من معهد جوتة الألماني والمعهد الفرنسي بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات وكبرى الشركات والمنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية العاملة في مجال البيئة ومنها وزارات التعاون الدولي والثقافة والاتحاد الأوروبي، هيئة التعاون الدولي الألمانية وبنك التعمير الألماني وغيرها وبحضور سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا وألمانيا بالقاهرة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة والعديد من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات والجمعيات الأهلية والشباب والأطفال من المدارس والجامعات والمعاهد وأصحاب الهمم هذا بالإضافة إلى مشاركة لفيف من الفنانين والموسيقيين المحليين والعالميين، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي.

إدماج البعد البيئي في كافة القطاعات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتخاذ الدولة المصرية خطوات حثيثة من اجل دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة لتنمية الوعي وتحقيق كفاءة استخدام الموارد والتي تعكس رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ومما يساهم في فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار بجانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة ومما يعزز الاستثمار البيئي وخلق فرص عمل جديدة خضراء وذلك بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك والحد من مصادر التلوث والتي أثرت بشكل سلبي على نوعية وجودة البيئة.

رفع الوعي حول المفاهيم البيئية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشاركة في مثل هذه المعارض والفعاليات يتيح الفرصة للتواصل المجتمعي لكافة الفئات العمرية خاصة الشباب والأطفال ولتبادل الخبرات ورفع الوعي حول المفاهيم البيئية والقضايا المطروحة على الساحة. حيث يناقش المهرجان هذا العام قضية «التكيف مع التغيرات المناخية» وتعديل السلوكيات في مختلف مناحي الحياة لحماية الأرض من الآثار السلبية للاحتباس الحرارى وذلك من خلال عقد ندوات ونقاشات وورش عمل تضم نخبة من الخبراء والمتحدثين والأكاديميين لمناقشة كافة الموضوعات وعرض قصص النجاح وتبادل الخبرات حول قضايا التغيرات المناخية والتوعية بآثارها المدمرة على حياتنا اليومية ومنها الترشيد في استخدام وسائل النقل واستهلاك المياه والطاقة، إدارة المخلفات وإعادة التدوير، تكيف المزارعين مع التكنولوجيا الحديثة وغيرها من الموضوعات المتعلقة ويعرض المهرجان برنامج موسيقي متنوع من الفرق الموسيقية المشاركة لمختلف الفنانين والعازفين من مصر وألمانيا وفرنسا كما يضم المهرجان معرضا للمشروعات البيئية والمنتجات المعاد تدويرها لجذب الأف الزوار للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام.

وأشارت «فؤاد»، إلى أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض من خلال مشروعاتها يأتي في إطار تعزيز دور الوزارة في تقديم مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات ومنها قطاع المخلفات وعرضها كقصص نجاح على العالم اجمع ومما تتضمنه من خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ بتطبيق إدارة متكاملة للمخلفات لخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في معالجة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لتوفير بيئة نظيفة وصحية ومنها عرض أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بمكونيه المالي والفني في المحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمله وهى (قنا / أسيوط /كفر الشيخ / الغربية ) وذلك من خلال وسائل الإيضاح المختلفة كشاشات العرض والنماذج المجسمة واللوحات الإلكترونية وغيرها لعرض ما يتضمنه البرنامج من مشروعات وقصص نجاح على ارض الواقع من خلال رفع كفاءة وإنشاء بنية تحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات تشمل إنشاء محطات وسيطة، مصانع معالجة وتدوير، مدافن صحية إلى جانب توريد معدات لعمليات جمع ونقل المخلفات هذا بالإضافة إلى عرض لإنجازات العديد من مشروعات ومبادرات الوزارة الأخرى ومنها برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحملة إيكو إيجيبت في إطار المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر وغيرها.

مهرجان الموسيقى والغناء

الجدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى والغناء يعد احتفالية سنوية عالمية تقام في شهر يونيو من كل عام بدأت بمبادرة من وزارة الثقافة الفرنسية عام 1982 وبمشاركة 120 دولة حول العالم حيث يتم تنظيم الحفلات الموسيقية مجانا في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظم الاحتفالية سنويا منذ 10 أعوام في حديقة الأزهر بالقاهرة.