أبو الغيط وبلينكن يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في واشنطن، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين الجامعة العربية والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

مناقشة تطورات القضية الفلسطينية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، بأن وزير الخارجية الأمريكي، اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام للجامعة، إزاء التطورات الأخيرة، فيما يتعلق بكل من القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من السودان وسوريا وليبيا واليمن، في حين استعرض الوزير الأمريكي رؤية بلاده تجاه عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية.

كما قدم أبو الغيط، دعوة للوزير الأمريكي لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ومخاطبة مجلسها.

الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي

وأوضح رشدي، أن أبو الغيط وبلينكن، افتتحا أعمال الجلسة الأولى «للحوار الاستراتيجي» بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية؛ حيث عُقدت جلسات مباحثات موسعة بين وفد الأمانة العامة للجامعة ومسؤولي وزارة الخارجية الأميركية حول عدد من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.