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أبو الغيط: العملية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في جنين مدانة بالكامل

كتب:

أ ش أ
12:39 م | الإثنين 03 يوليو 2023
أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن العملية العسكرية الغاشمة التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية مدانة بالكامل.

واعتبر أبو الغيط، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الاثنين، أن قصف المدن والمخيمات بالطيران وتجريف المنازل والطرقات بمثابة عقاب جماعي وانتقام لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف، مناشدًا أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف هذه العملية المشؤومة والإجرامية.

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بقلم أ ش أ