متحدث الخارجية: استقرار السودان وسلامة شعبه مصلحة مصرية

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استقرار السودان وسلامة شعبه، مصلحة مصرية، كما هو مصلحة سودانية، وهناك خطوط حمراء ترتبط باستقرار السودان وسلامة أراضيه.

الأطراف السودانية

قال أحمد أبو زيد، خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «سي بي سي»: «الأمر لا يتوقف عند حلول نظرية أو أوضاع لا تقبل بها الدولة السودانية والأطراف والشعب السوداني، وبالتالي هناك حث سياسي رفيع لدى دول الجوار وإدراك أن هناك تقاطع في المصالح، ومن هنا لسنا في محل فرض حلول بل فرض حوار يستهدف، وقف الحرب الدائرة وبحار الدماء التي نراها، ونأمل أن تدرك الأطراف السودانية خطورة الموقف في أسرع وقت ممكن ومن هنا يمكن التحدث في حلول تخرجنا من هذا المأزق».

وحدة السودان

وواصل: «هناك خطوط حمراء، وخاصة في وحدة السودان وسلامته الإقليمية، ومنع أي تدخل خارجي سلبي في الشأن السوداني، وكل هذه خطوط حمراء، وهذه مسائل ترتبط باستقرار الدولة لعقود، واستقرار السودان مصلحة مصرية».