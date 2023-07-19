«البنتاجون» يوافق على بيع صواريخ «جو- جو» إلى ألمانيا لدعم حلف الناتو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها وافقت مؤخرا على بيع صواريخ «جو- جو» لألمانيا بقيمة 2.9 مليار دولار، موضحة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البيع المحتمل سيشمل 105 صواريخ AIM-120C-8 المتقدمة متوسطة المدى (AMRAAM)، و75 صاروخًا AGM-158B/B2 المشترك للهجوم الجوي على السطح بالمدى الممتد (JASSM-ER)، و75 صاروخًا AIM-9X Block II+ التكتيكية الجانبية (Sidewinder)، بالإضافة إلى معدات وخدمات ذات صلة.

دعم حلف شمال الأطلسي

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الصفقة ستعمل على تحسين قدرة ألمانيا الاتحادية من أجل مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وهذا سيعمل على دعم التزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحا أن ذلك سيعمل على المساهمة في تعزيز استقرار المنطقة.

زيادة قدرة ألمانيا

وأشارت وكالة الأنباء الشهيرة «رويترز»، نقلا عن بيان وزارة الخارجية الأمريكية: «إن هذا البيع المقترح سيرفع من قدرات ألمانيا في مجالات الدفاع الجوي والضربات الجوية ضد أهداف أرضية، وسيرفع من قابلية التشغيل المشترك مع قوات حلف شمال الأطلسي، وهذه المعدات ستستخدم لزيادة قدرات ألمانيا في تشغيل طائرات F-35A Joint Strike Fighter (JSF)، التي اشترت 35 منها في يوليو الماضي».

تأثير الصفقة

واختتمت وزارة الدفاع الأمريكية البيان، موضحة أن البيع لن يعمل على تغيير التوازن الأساسي في المنطقة، ولن يؤثر سلبيا على جودة برامج الإصلاح والتحديث التي تنفذها الولايات المتحدة.