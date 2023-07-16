درجات الحرارة في ألمانيا تسجل مستويات قياسية لهذا العام.. وصلت إلى 37.8

كشفت هيئة مصالح الأرصاد الجوية الألمانية، عن تسجيل أمس السبت أعلى درجات حرارة شهدتها البلاد خلال العام الجاري، ليصبح أكثر أيام السنة حرارة، ولتسجل ولاية بافاريا الألمانية مستويات قياسية، وصلت لنحو 37.8، وهي الأعلى خلال العام الجاري.

أعلى درجات حرارة في ألمانيا هذا العام

وكشفت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، عن أن ولاية بافاريا سجلت أمس السبت 16 يوليو أعلى درجات حرارة في ألمانيا خلال العام الجاري، وفق ما نشر بوكالة الأنبا الألمانية «د.ب.أ».

وقال خبير في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، إنه بعد تحليل البيانات الأولية، فإن بلدة موندورف-كلاينسيباخ، في دائرة إرلنغن- هوششتادت الريفية الألمانية، سجلت درجة حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية.

وأضاف إن بعض المناطق الألمانية الأخرى، سجلت مستويات قياسية في درجات الحرارة، مثل مثل كيتسينغن، في شمال بافاريا، حيث كانت درجة الحرارة 37.8 درجة مئوية، في حين وصلت درجة الحرارة في دريسدن شتريلن في ساكسونيا 37.3 درجة.

وتابع خبير الأرصاد الجوية إنه حتى في روستوك-فارنيموند، التي تقع على بحر البلطيق مباشرة، وصلت درجة الحرارة 33.1 درجة مئوية.

شرق ألمانيا يسجل ارتفاعا في درجات الحرارة

وبحسب الأرصاد، فإن ارتفاع درجات الحرارة امتد ليشمل جميع أنحاء شرق ألمانيا وبافاريا وبادن-فورتمبرغ، لتتخطى الحرارة 30 درجة مئوية، فيما انخفضت درجات الحرارة بشكل طفيف على شمال غرب ألمانيا، وفي الوقت نفسه تعرضت بعض المناطق الألمانية لعواصف رعدية.

وحطم الطقس الحار، السبت الماضي، الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة لهذا العام حتى الآن، إذ سجل يوم الأحد الماضي نحو 38 درجة في فاغوسيل كيرلاخ، في كارلسروه في ولاية بادن-فورتمبرغ.