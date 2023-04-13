القصة الكاملة لمسرب وثائق وزارة الدفاع الأمريكية.. عمره 21 عامًا

أثار جندي أمريكي الجدل مؤخرا بعد تسريبه وثائق خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية كانت مدونة بعنوان «سري للغاية»، وتحدث الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في بيان له مساء اليوم الخميس ليشير إلى أن هناك أحد أفراد الحرس في منطقة ماساتشوستس.

أزمة ثقة

وأوضحت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية أن الجندي كسر إحدى قواعد الأمن القومي الذي تعمل الدولة على حمايته ومحاربة أي وسيلة تعمل على تهديده وتضعف الثقة بين أعضاء الحرس الوطني والجمهور والحلفاء والشركاء.

يعمل بالمخابرات الأمريكية

الجندي المسرب الأخير للوثائق كان عضوا في جناح المخابرات رقم 102 التابع للحرس الوطني الجوي لماساتشوستس والذي كان مشاركًا في مجموعة خاصة على الإنترنت تسمى Thug Shaker Central، ورفض جناح المخابرات التعليق على الأمر، مبينا أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية مخول بالتعليق على التسريب.

تفاصيل عن مسرب الوثائق

ويسمى مسرب وثائق البنتاجون السرية، جاك تيكسيرا، عمره 21 عاما ويدير مجموعة تضم نحو 30 شخصاً نفذت العملية، وعمل هذا الجندي في قاعدة عسكرية مشاركا في المعلومات السرية على تطبيق الدردشة «ديسكورد».

معلومات سرية للغاية

وتضمنت المعلومات السرية للغاية التي تم تداولها عبر الإنترنت تحركات كبار القادة السياسيين وتحديثات بشأن القوات العسكرية، ومخططات تفصيلية لظروف ساحة المعركة في أوكرانيا، وصور الأقمار الصناعية لتداعيات الضربات الصاروخية الروسية على المنشآت الأوكرانية.

وتضمنت الوثائق الأخرى، وفقًا للتقرير، المسار المحتمل للصواريخ النووية الباليستية الكورية الشمالية التي يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة وصورًا ومعلومات حول تكنولوجيا المراقبة المرفقة بمنطاد التجسس الصيني الذي سمحت إدارة بايدن بتجسيده عبر الولايات المتحدة في فبراير.