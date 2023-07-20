مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث دهس بالهند

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، إثر اصطدام سيارة مسرعة بحشد من الأشخاص كانوا متجمعين عند موقع حادث على أحد الجسور في مدينة «أحمد آباد» بولاية «جوجارات» الهندية.

الشرطة الهندية: 5 أشخاص لقوا حتفهم على الفور

وذكرت الشرطة الهندية، حسب ما أوردت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم، أنّ 2 من أفرادها اللذين وصلا إلى المكان عقب وقوع حادث تصادم سيارتين، كانا من بين قتلى حادث الدهس الذي وقع على جسر على طريق ساركيج - جانديناجار السريع.

وأوضحت الشرطة أنّ 5 أشخاص لقوا مصرعهم على الفور، في حين توفي الأربعة الآخرون متأثرين بإصاباتهم في المستشفى، مشيرة إلى أنّه جرى نقل المصابين إلى عدة مستشفيات من أجل تلقي العلاج.