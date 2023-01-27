الشرطة الهندية تتهم 10 أشخاص في واقعة انهيار جسر أسفر عن مقتل 135 شخصا

اتهمت الشرطة الهندية اليوم، 10 أشخاص بارتكاب جرائم قتل فيما يتصل بانهيار جسر للمشاة، يعود إلى الحقبة الاستعمارية، خلال العام الماضي أودى بحياة 135 شخصا على الأقل، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الجسر عمره 145 عامًا

وكان الجسر المعلق في بلدة موربي مكتظًا بالمشاهدين عندما انهار في 30 أكتوبر، ما أدى إلى غرق المئات في نهر ماتشو، وأعيد فتحه بعد إصلاحه قبل أيام فقط، وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وقال أشوك كومار ياداف، أحد كبار رجال شرطة الولاية، إن الشرطة في ولاية جوجارات الغربية أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الشركة التي أدارت الجسر، ووصفته بأنه المتهم الرئيسي في لائحة اتهام تم رفعها إلى محكمة موربي.

شركة أوريفا تعهدت بإصلاح الجسر

وقالت الشرطة إن جايسوك باتيل، العضو المنتدب لمجموعة أوريفا، التي اشتهرت بصناعة الساعات والمنتجات الكهربائية، هرب وصدرت له نشرة مراقبة الأسبوع الماضي لمنعه من مغادرة البلاد.

وقال ياداف إن لائحة الاتهام المؤلفة من أكثر من 1200 صفحة تحدد مديرين لمجموعة أوريفا، بالإضافة إلى باتل، واثنين من موظفي التذاكر وثلاثة حراس أمن وشخصين من شركة تعاقدت معها أوريفا لإصلاح الجسر قبل إعادة فتحه للجمهور.