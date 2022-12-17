الشرطة الهندية تقبض على متهم بعد 50 عاما من تنفيذ جريمته

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل يدعى سيتارام بهاتاني، وكان يبلغ من العمر 27 عامًا عندما زُعم أنه قتل أرملة تبلغ من العمر 70 عامًا تدعى ماني شوكلا، في ولاية جوجارات عام 1973، بحسب ما ذكرته صحيفة «جنوب الصين الصباحية».

القبض على المتهم بعد فرار 5 عقود

وبعد خمسة عقود تقريبا من الاختباء والفرار من العدالة، تمكنت الشرطة الهندية من القبض عليه في قرية بولاية ماهاراشترا، على بعد نحو 700 كيلومتر من مسرح الجريمة، إذ كانت الشرطة تذهب إلى قريته لكنه لم يكن هناك أبدًا، وبعد ذلك ومن أجل إجراء انتخابات هذا الشهر، طلب مفتش من الضباط جمع العديد من المجرمين، وحدث أن عثروا على بهاتاني الذي بلغ من العمر 76 عاما، وهو يعاني من صعوبة من السمع والمشي.

ويعود سبب القبض عليه بشكل أساسي لمتابعة شرطي فضولي للقضية الباردة التي تعود إلى 49 عاما، وقال إن المتهم ارتكب خطأ العودة إلى قريته في هذا الوقت.

المتهم يتذكر ما فعله

وبحسب سجلات الشرطة المؤرخة في 14 سبتمبر 1973، قام الرجل بقتل ماني شوكلا في مدينة أحمد أباد بولاية جوجارات، وكان بهاتان حينها يسرق منزلها حين استيقظت وحاولت مواجهته فضربها حتى الموت وهرب.

وأضاف ضابط الشرطة المحقق بي في جوهيل، أن الاعتقال قد يكون متأخرًا لكنها لحظة حساب، حتى أن الرجل يتذكر ما فعله جيدًا، ونقلت الشرطة عن باتان اعترافه للضباط بأن يوم حسابه سيأتي وأنه قال لهم: «كان يجب أن يأتي هذا اليوم.. لقد كتب في قدري».