رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو 

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء، في البرقية، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهودكم لتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرضنا الغالية.