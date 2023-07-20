مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: الملك زوسر بنى أول هرم مدرج في التاريخ

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن هرم سقارة المدرج أنشأه بالأساس المهندس المصري العبقري أمحوتب، مشيرا إلى أن الملك زوسر فكر في تشييد بناء لم يحدث من قبل، فاستدعى مهندسه المعماري أمحوتب وأشار عليه ببناء هرم مدرج.

عبدالبصير: جرى إنشاء هرم زوسر على 6 مدرجات

وأضاف «عبدالبصير»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، والمذاع على قناة «DMC»، أن بناء الأهرامات قديما كان يعتمد على بناء مصطبة واحدة، لكن في بناء هرم زوسر المدرج جرى إنشاء 6 مصاطب كل واحده منها جاءت بارتفاع 10 أمتار، ويعد الهرم بمثابة سلم، وهو أول هرم في تاريخ العالم كله، وهو أقدم بناء حجري بالتاريخ.

3 حجرات للدفن في هرم جوفو

وأوضح أن البناء الداخلي بالهرم الكبير جرى إنشاؤه بشكل معجز، وبه البهو العظيم والذي يوصلنا إلى حجرة الدفن: «عندنا 3 حجرات للدفن في هرم جوفو، والهرم بني بطريقة مصرية بحتة ولا علاقة له بحزام أوريون الموجود في السماء».