إحالة 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في البساتين لـ«الجنايات»

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 6 لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، في دائرة قسم شرطة البساتين، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البساتين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار في دائرة القسم.

التنقيب عن الآثار

بعد ورود معلومات أكدتها التحريات، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن بعض الأشخاص يُنقبون عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات، جرى استهداف العقار المُشار إليه.

القبض على المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص، لـ3 منهم سجل جنائي، ومحل إقامتهم في دائرة قسم شرطة البساتين، أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 أمتار، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبعد القبض على المتهمين ومواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، أسفل أحد العقارات بدائرة القسم، يقول رامي ربيع مقلد المحامي والخبير القانوني، إنّهم سينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983.

وأضاف ربيع، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ «كل من حفر خلسة أو أخفى الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من نقب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».