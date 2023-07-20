محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة بقرى مركز قليوب، إذ جرى إزالة عدد 29 حالة على مساحة 5 آلاف متر مربع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، والتي تنفذ في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ21 لإزالة التعديات، من إزالة عدد 207 حالة مباني، وعدد 64 حالة زراعة أملاك خاصة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالمرحلة الثالثة حتى الآن بإزالة عدد 74 حالة من أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ووجَّه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.