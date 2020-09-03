محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة تعديات بالخصوص

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة أسوار ومبانٍ خرسانية على مساحة 10700 متر مربع على أرض وقف (كلهز خاتون)، بمدينة الخصوص.

وتابع المحافظ، إزالة أدوار برج مخالف، قيد الارتفاع، وبدون ترخيص على مساحة 900 م2 بشارع ترعة النحاس ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع إزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها، وإستكمال إزالة 6 طوابق من برجين أخرين بالمدينة، بشارع إمتداد قسم أول بنها، وشارع امتداد الكوبري.

شارك في الحملة، سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء نادر سعيد رئيس مجلس مدينه الخصوص، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء أحمد السيد نائب مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء حسن نصار مساعد مدير الأمن لفرقه الخانكة، والعميد أسامة ندا مأمور قسم الخصوص.

وناشد المحافظ المواطنين، عدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات، ويجري المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت عدم إنطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.