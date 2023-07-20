50 عاما على وفاة بروس لي.. نجم الأكشن الذي رحل فجأة في شبابه

50 عامًا مرت على ذكرى وفاة بروس لي، الذي يعد واحدًا من أشهر نجوم الحركة والفنون القتالية الذين مّروا على هوليود، ونجح في تقديم الفنان الآسيوي في أدوار البطولة بعيدًا عن الأدوار النمطية والثانوية، ورغم النجاح المدوي الذي حققه إلا أنه رحل عن الحياة في ريعان شبابه بشكل مفاجئ.

قبل نحو 82 عامًا ولد بروس لي، وترجع أصوله الآسيوية إلى دولة الصين، في يوم 27 نوفمبر عام 1940 بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية كاليفورنيا، لأب كان يعمل مغنيًا في الأوبرا بهونج كونج، وانتقل إلى أمريكا في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة، وذلك قبل أن يستقبل طفله الرابع «بروس».

ذكرى وفاة بروس لي الـ 50

في طفولته ومراهقته تعلّم بروس لي، فنون القتال والدفاع عن النفس بسبب المضايقات التي كان يتعرض لها لمظهره الآسيوي، وكانت إجادته وبراعته في رياضة الكونغو فو، بابًا لعالم السينما الذي أصبح واحدًا من نجومها في فترة قليلة.

أسباب وفاة بروس لي

وفي ظل النجومية والشهرة التي حظى بها بروس لي في سينما هوليود التي بلغت جميع أنحاء العالم، وقبل أن يكمل عامه الثالث والثلاثين، يرحل عن الدنيا فجأة في مثل هذا اليوم 20 يوليو عام 1973، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول قتله والتخلص منه، إلا أن النتيجة النهائية كانت وفاته بسبب حصوله على جرعة مسكنات عالية بسبب آلام في ظهره، فضلًا عن اتباعه نظامًا غذائيًا صارمًا أثّر سلبًا عليه.

آخر أفلامه

كان آخر أفلام بروس لي، فيلم «inter the dragon» الذي عرض عام 1973، فيما جاءت وفاته في نفس العام قبل استكمال تصوير فيلم «the game of death»، واضطر صناع العمل إلى استكمال التصوير من خلال الاستعانة بشبيه «بروس» وعرض عام 1978 أي بعد الوفاة بنحو 5 سنوات.