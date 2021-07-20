قصة مسلسل ألفه «بروس ولي» وتم عرضه بعد وفاته بـ46 عاما على مدار موسمين

يعد الفنان الصيني بروس لي، واحدًا من أشهر الفنانين حول العالم الذين حققوا نجاحًا كبيرًا جمع بين الرياضة وتقديم الأفلام السينمائية، وإشتهر بروس لي بتقديم أفلام الحركة «الأكشن» والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم وبشكل خاص في الوطن العربي.

ولد بروس لي في الحي الصيني في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم أخذه والده إلى المدينة الصينية هونج كونج، وعاد بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية ليستكمل دراسته.

وكان بروس لي ممارسًا لرياضة الكونغ فو، وبارعًا بها، حيث اشترك في العديد من المسابقات مما أثار إعجاب العديد من المنتجين الأمريكيين ليتم ترشيحه عام 1966 للمشاركة في مسلسل «الدبور الأخضر» بدور صغير.

ومع بداية السبعينيات قدم بروس لي فيلمه الشهير «الرئيس الكبير» والذي حقق نجاحًا كبيرا ليبهر المنتجين والمخرجين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدم خلال تاريخه 7 أفلام سينمائية، ورحل في مثل هذا اليوم 20 يوليو عام 1973، قبل أن يكمل تصوير فيلمه «لعبة الموت»، حتى تم العثور على ممثل شبيه له لاستكمال الفيلم.

عرض مسلسلين بعد وفاته بـ46 عاما

لم يتوقف اهتمام بروس لي بالسينما عند التمثيل فقط، إلا أنه كتب وأخرج وأنتج وصمم المشاهد القتالية في عدد من الأفلام السينمائية، وعلى الرغم من وفاته في عام 1973، إلا أن أعماله ظلت حاضرة وتم إعادة تقديمها للجمهور حول العالم مرة أخرى.

مسلسل Warrior

عام 2019 تم تقديم الموسم الأول من مسلسل «Warrior» والذي تدور أحداثه حول حروب المنظمات الإجرامية الصينية السرية في أواخر القرن التاسع عشر، وتدور القصة حول رجل يعمل كممارس خارق للفنون القتالية، وتؤول به الأمور ليصبح رجل المهام الخطرة لأهم منظمة ذات سلطة في تشايناتاون.

وجاء المسلسل من تأليف بروس لي وشارك في كتابته الكاتب الأمريكي جوناثان تروبر، إيفان إنديكوت، والمسلسل من إخراج كل من لوني بريستين، ديفيد بيتراكا، لين أودينج، وشارك في بطولته الممثل الإنجليزي أندرو كوجي، أوليفيا تشينج وديان دوان.

وفي عام 2020 تم عرض الموسم الثاني من المسلسل والذي شارك في كتابته وأخرجه المخرج الأمريكي جوناثان تروبر، ودارت أحداثه حول بطلي المسلسل «يونج جون» و«أه شام» في عقد صفقة شديدة السرية بمقابلة شخصيات غامضة، لتتصاعد التهديدات لتواجه الجميع، فيما يحاول المحاربون الحفاظ على مكانتهم خارج الوطن.