«الوطني الفلسطيني»: سنقابل جرائم الاحتلال بمزيد من المقاومة والصمود

أكد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس، أن إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني بدر سامي مصري في «نابلس» الليلة الماضية، يعكس السلوك العدواني لحكومة اليمين المتطرف، التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وذكر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي ، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وآخرها في نابلس حيث أصيب العديد من المدنيين، ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والانتصار لدماء الشعب الفلسطيني وسيدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمن جرائمه.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتخلي عن مواقفه العاجزة والصمت تجاه ما يحدث من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات عملية بفرض عقوبات ومقاطعة منظومة الاحتلال التي تمارس تمييزا عنصريا ينتهك كل قوانين حقوق الإنسان.