المجلس الوطني الفلسطيني و«فتح» يدينان عدوان الاحتلال على نابلس

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة 97 آخرين، 6 منهم بحالة خطرة.

فتوح: ما يحدث في مدينة «نابلس» هي مجزرة

وقال فتوح، في بيان صحفي، إنّ ما يحدث في مدينة نابلس من تدمير المنازل والمساجد والقتل المباشر للشيوخ والأطفال والعشرات من الإصابات، مجزرة تضاف إلى جرائم الحكومة الفاشية، التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم.

حركة فتح: حكومة الاحتلال ماضية في تأزيم الأوضاع عبر الإرهاب الدمويّ

ومن جانبها، نعتْ حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ «فتح»، شهداء نابلس، وقالت إنّ العدوان المستمرّ على نابلس والأرض الفلسطينيّة كافة، يؤكّد أنّ حكومة الاحتلال ماضية في تأزيم الأوضاع عبر الإرهاب الدمويّ الذي يمارسه جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، واستهداف المدنيين والأطفال وكبار السن والطواقم الطبيّة والصحفيّة، مُحمّلةً الاحتلال مسؤوليّة تداعيات عدوانه، ومؤكّدةً مواصلة دفاع الفلسطينيين عن حقوقهم التاريخيّة المشروعة، وعدم تقهقرهم أمام سياسات الإرهاب والقتل والبطش.

ودعت حركة «فتح» المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، وإلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوانها الهمجيّ، مُطالبةً إياه بكسر حلقة الصّمت المطبق تجاه ما يرتكبه الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطينيّ.