«الداخلية»: ضبط المتهم بقتل شخص في حادث مروري بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال شخصين أحدهما توفي والآخر مصاب.

وبالفحص تبيّن أنّه حال استقلالهما دراجة نارية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما ووفاة أحدهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بهروبه خشية قيام الأهالى بالتعدي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.