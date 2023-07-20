«القاهرة الإخبارية»: دعم النمسا مبادرة البرازيل حول أوكرانيا إشارة إيجابية

وصفت الخارجية الروسية، تصريحات مستشار النمسا، كارل نيهامر، حول دعم المبادرة البرازيلية بخصوص أوكرانيا، بالإيجابية حيث تتعلق بفهم النمسا لضرورة التسوية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وقالت ماريا زاخاروفا، المُتحدثة باسم الخارجية الروسية، في تصريحات صحفية اليوم، إن تصريحات المستشار النمساوي بشأن دعم مبادرة البرازيل لحل الوضع سلميا في أوكرانيا، هي إشارة إيجابية على أنه يتفهم الحاجة إلى تسوية.

وقالت «زاخاروفا»، في إفادة صحفية: «هذه إشارة إيجابية، وهذا يُشير إلى أن النمساويين يتفهمون تدريجيًا الحاجة إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية على أساس خطط أكثر واقعية».

ونوهت «زاخاروفا» إلى وجود تناقضات في موقف النمسا، حيث تتبع البلاد مسار الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم العسكري لنظام كييف، وأضافت أن النمساويين يساهمون في تصعيد الأعمال العدائية وزيادة التحريض على النزاع.

وتأتي تصريحات زاخاروفا على خلفية إعلان المستشار النمساوي كارل نيهامر، يوم الثلاثاء الماضي، دعمه لمبادرة سلام لحل الأزمة الأوكرانية التي اقترحها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.