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«الخارجية الروسية»: أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية مدنية تضم مطارا

كتب:

هانى حسن
09:46 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

قالت ماريا زاخاروفا، المُتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية مدنية تشمل مطارًا، مُضيفة أن هذا يرقى إلى درجة عمل إرهابي.

وكتبت زاخاروفا في منشور على تطبيق تيليجرام: «محاولة النظام في كييف مهاجمة منطقة بها بنية تحتية مدنية تشمل مطارًا، يستقبل بالتبعية أيضًا رحلات خارجية، هو عمل إرهابي آخر»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وهاجمت عدة طائرات مُسيرة موسكو ومحيطها، مما أدى لتعطيل حركة الطيران مؤقتًا في مطار فنوكوفو اليوم الثلاثاء، وقال رئيس بلدية موسكو إن روسيا تصدت للهجوم. 

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بقلم هانى حسن