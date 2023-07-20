الأزهر يوضح 4 فضائل لشهر الله المحرم.. الصيام ويوم عاشوراء

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورا له يوضح فيه 4 فضائل لشهر الله المحرم، الذي بدأ من أمس، ومع انطلق العام الهجري الجديد، وتوضح «الوطن» في هذا التقرير هذه الفضائل الأربعة.

أول شهر في العام الهجري

1- هو الشهر الأول من الأشهر الهجرية، كما أنه من بين الأشهر الأربعة الحرُم، ويعتبر أفضلها.

الصيام في الشهر المحرم

2- للصوم فيه الشهر المحرم فضل كبير فالصيام فيه يلي في الفضل صيام شهر رمضان الكريم؛ وذلك لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». [أخرجه مسلم]

نجاة نبي الله موسى

3- الشهر المحرم هو الشهر الذي وقع فيه حدث عظيم ونصر مبين للدين الإسلامي، حيث أظهر الله سبحانه وتعالى الحق على الباطل، وذلك بعدما نجى نبيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق من خلفهم فرعون وقومه، لذلك فهو شهر له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.

يوم عاشوراء

4- وأخيرا أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن شهر الله المحرم يشتمل على يوم عاشوراء، حيث أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري]

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت مساء يوم الاثنين الماضي، أن أمس الأربعاء، هو أول ايام العام الهجري الجديد 1445، وذلك بعدما استطلعت هلال الشهر المحرم.