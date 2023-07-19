إمام «جامع عمرو» على قناة الناس: الأخذ بالأسباب أعظم دروس الهجرة النبوية

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إن الهجرة النبوية الشريفة، تعلمنا عدة دروس، أهما الأخذ بالأسباب والثقة في الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الأخذ بالأسباب درس هام، والله سبحانه وتعالى قادر، وكان من الممكن أن ينقل نبيه ورسوله في لمح البصر.

الهجرة الشريفة

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، في احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية، على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «لازم نخلينا مع ربنا ونتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، نسعى في طلب الرزق ونعمل ونجتهد، ونثق إن ربنا هايرزقنا، بس أهم حاجة لازم نأخذ بالأسباب زي ما سيدنا النبي عمل في الهجرة الشريفة، وكما فعلت العذراء مريم عندما قال الله سبحانه وتعالى (وهزي إليك بجذع النخلة)، فالله كان قادرا على أن ينزل الرطب عليها دون جهد ولكنه تعالى يعلمها الأخذ بالأسباب».

رأس السنة الهجرية

وتحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر «خريطة خاصة»، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، بباقةٌ مختارةٌ من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءات خاصة مع كبارِ العلماء والدعاة حول قيم الهجرة ومحبة الوطن، ودور المرأة الرائد في نجاح الهجرة، ومواقف التضحية في الهجرة النبوية مع الأخذ بالأسباب.