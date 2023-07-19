أستاذ بالأزهر لـ«قناة الناس»: الهجرة النبوية تعلمنا الأخذ بالأسباب

قال الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن من أهم الدروس التي تستوقفنا في الهجرة النبوية الشريفة، الأخذ بالأسباب البشرية المتاحة، وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى.

ترتيب خروج النبي للهجرة

وأضاف خلال احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبي رتب للخروج ترتيبا مناسبا مع صديقه أبو بكر، وحينما خرج من مكة إلى المدينة المنورة خرج من طريقا آخر حتى يلبس على من يتبعوه، واختار رفيق الطريق الذي يدلهما فكان عبدالله بن هريقط، والرفيق الثاني كان عامر بن فهيرة، ثم الرفيق الثالث عبدالله بن أبى بكر، ثم أسماء بنت أبي بكر، وكل هذا في إطار الأخذ بالأسباب».

رأس السنة الهجرية

وتحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر خريطة خاصة عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتنتهى في الثانية عشرة مساء.