مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023.. مصدر بـ«التعليم» يطمئن الأهالي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها والتي تصل إلى 11 مادة وهي «التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - الجغرافيا - التاريخ - الفيزياء - الكيمياء»، مشيرًا إلى أنّ عددًا كبيرًا من الطلاب حاصلين على الدرجات النهائية.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة وسارة، مطالبا أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي بالاطمئنان وعدم القلق، قائلا: «الدرجات حلوة وأفضل من العام الماضي.. مراكز التصحيح تواصل تصحيح باقي أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، بدقة شديدة وعناية حتى يحصل كل طالب حقه».

نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال المصدر، إنّه من المتوقع الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 نهاية الشهر الجاري، لبدء الرصد وتجميع الدرجات وتجهيز النتيجة في الكشوف النهائية، استعدادًا لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في أول من شهر غسطس المقبل، وإعلان الأوائل ونسب النجاح للشعبتين العلمية والأدبية.

سجل للحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

في إطار الخدمات التي نقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن» بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل الأعوام السابقة، لتكون من أول المواقع التي تنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 وفي أسرع وقت.

سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا عبر بوابة «الوطن» ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني، يظهر للطالب جميع الدرجات في المواد الدراسية والتي أدي فيها الطالب الامتحان.