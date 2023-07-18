نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023.. الدرجات عالية ومبشرة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مراكز تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، تعمل على قد وساق للانتهاء منها ورصد الدرجات وتجهيزها بنهاية يوليو الجاري، استعداداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مطلع أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، ستكون متاحة للطلاب بالدرجات في جميع المواد الدراسية على الموقع الرسمي بعد اعتمادها مباشرة من الوزير، على أن يتم اعلانها بالمدارس خلال اليوم التالي من اعتمادها.

وأشار المصدر، إلى أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 للمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مبشرة والدرجات عالية، مشددا على أن التصحيح يتم بدقة شديدة حتى يحصل كل طالب علي حقه كاملاً.

سجل للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

وفي إطار الخدمات التي نقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر «الوطن»، بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل الأعوام السابقة، ليكون «الوطن» أول موقع ينشر نتيجة الثانوية العامة 2023 وفي أسرع وقت ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع «الوطن».

- اكتب اسمك رباعي بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك ومراجعته جيداً.

- اختار الشعبة «العلمية علوم أو رياضة أو الأدبية»

- اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.

- اختار المحافظة.

- اكتب رقم تليفونك.

- اضغط على سجل.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسية.