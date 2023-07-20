«الأحرار الاشتراكيين»: إيطاليا أشادت بقرارات العفو الرئاسي في مصر

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت ويؤكد بمرور الوقت، جدارة قيادته الحكيمة وقراراته السليمة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنّ الرئيس السيسي يعظّم ويرسخ بقرارته الجادة أواصر الحريات والديمقراطية، فضلا عن إعادة المواطن وإصلاحه ليكون عنصرا مشاركا في بناء الوطن لمواجهة كل التحديات المقبلة.

إشادات دولية بقرار العفو الرئاسي

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ رئيسة وزراء إيطاليا أشادت بقرار العفو الرئاسي عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، وأكدت أنّ القرار حكيم وله أبعاد توطد وتعظم العلاقات بين مصر وإيطاليا، كما أنّ الرئيس السيسي حريص بشدة على الحريات بمفهومها الشامل دون إقصاء لأشخاص بعينها.

أهمية إيمان المواطن برسالته داخل المجتمع

وتابع أنّ الرئيس السيسي يوجّه رسالة للعالم كله وليس لرئيسة وزراء إيطاليا فقط، تتمثل في أنّ «الأساس في المعادلة أن يكون المواطن مؤمنا برسالته داخل المجتمع، فضلا عن كونه هادفا وفعالا ومشاركا ومنتجا في كل التحديات التي تواجه المواطن، خاصة أنّنا في مرحلة مهمة للغاية في تاريخ مصر وظروف متعددة ومتغيرة سواء على المستوى الدولي من ناحية التحديات الاقتصادية أو المستوى الداخلي من جهة التحديات المتعلقة بالتنمية».