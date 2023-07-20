«إرادة جيل»: قرارات العفو الرئاسي تكشف عن خطة الدولة للارتقاء بالمواطن

قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إنّ قرارات العفو الرئاسية التي صدرت طوال الفترة الماضية، تؤكد أنّ الدولة تتبع نهج الارتقاء بحرية المواطن في التعبير عن رأيه دون أي قيود.

حزب إرادة جيل

وأوضح اللواء محسن الفحام لـ«الوطن»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهّد منذ بداية حكمه على رعاية حقوق الإنسان كاملة وترسيخها بمفهومها الصحيح في المجتمع المصري، ما ظهر جليا من خلال قراراته المتواصلة بالعفو عن السجناء.

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل، أنّ الإفراج عن باتريك جورج ومحمد الباقر، يكشف مدى حرص الدولة على معالجة المشكلات، ويؤكد أنّ القيادة السياسية اقتحمت الملف الحقوقي من أوسع أبوابه.

قرارات العفو الرئاسي

وأكد نائب رئيس حزب إرادة جيل، أنّ قرار الإفراج عن الناشطان الحقوقيان سالفا الذكر، بيّن مدى قوة الغرفة التنفيذية للحوار الوطني، وأنّه حوار جاد وليس شكليا كما ردد البعض، وأوضح مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار، والاستماع للقوى الوطنية، وتلبية مطالبهم وجمع شمل المجتمع المصري نحو الطريق المبين الراسم لملامح الجمهورية الجديدة.