عضو بـ«العفو الرئاسي»: الأفراج عن «باتريك والباقر» يعزز المناخ السياسي

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة للإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر.. وغيرهما، ليست الأولى من نوعها، مضيفا أن الفكرة تتعلق باستعمال الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية، واستجابته بشكل عاجل لمطالب الحوار الوطني والقوى السياسية، مما يؤكد صدق الدولة في مسعاها نحو خلق جمهورية جديدة.

«السقا»: الحوار الوطني أداة لخق مساحات مشتركة

أضاف «السقا» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك جانب أخر يجب النظر إليه، ويتعلق بالمجهود الذي بذلته الإدارة العامة للحوار الوطني بخصوص هذا الموضوع، والتفاعل بينها وبين الرئاسة بما يؤكد أن الدولة والرئيس تأخذ الحوار الوطني على محمل الجد، وتضعه كأولوية لخلق مساحات مشتركة بين الدولة وكافة الأطراف، ويستطيع الجميع المشاركة فيها بحرية، لوضع حلول للمشاكل والأزمات، وهذا ما يعكس نتائج الحوار الوطني ويدعم استمراره وإزالة أي عقبات في طريقه.

«السقا»: الحوار الوطني يحافظ على المناخ السياسي

أشار «السقا» إلى أن مثل هذه القرارات تشير إلى حرص الرئيس على تعزيز المناخ السياسي، القائم الآن في ظل الحوار الوطني، وفي ظل وجود لجنة العفو الرئاسي، وبالتالي مثل هذه القرارات تلقى ترحيبا كبيرا وواسعا في كل الأوساط السياسية المختلفة، لأنها تعبر بصدق عن استماع القيادة السياسية للأصوات والتيارات المختلفة.