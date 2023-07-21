لماذا عقد الزواج يوم الجمعة مستحب؟.. دار الإفتاء تجيب

اختيار يوم عقد الزواج من الأمور التي تهم كل شاب أو فتاة مقبلين على هذه الخطوة، لذلك يحتار البعض في أيام الأسبوع وأي يوم يختاره ليعقد فيه الزواج، ويفضل البعض أن يتم هذا العقد يوم الجمعة المبارك، لأن هذا اليوم له العديد من الفضائل، وأوضحت الإفتاء لماذا عقد الزواج يوم الجمعة مستحب.

لماذا عقد الزواج يوم الجمعة مستحب؟

وقالت دار الإفتاء المصرية إن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويعتبره المسلمون يوم عيد ، وهو يوم مبارك، مؤكدة أنه لا يتعين على المسلم في عقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع ، ولا أيام السنة، وللمرء أن يعقد زواجه في أي يوم اتفق له، سواء كان ذلك يوم الجمعة أو غيره من الأيام.

عقد النكاح يوم الجمعة

وأوضحت الإفتاء أن الفقهاء استحبوا عقد النكاح يوم الجمعة، وذلك لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك، ولأن يوم الجمعة له فضائل كثيرة، وقال الإمام ابن الهمام «ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة» ، وقال الإمام النفراوي المالكي [ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة] .