بلاغ باختفائه منذ يوم الجمعة.. العثور على جثة شاب وسط الزراعات بكفر الشيخ

عثر أهالي القنطرة البيضاء التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ على جثة شاب، بالزراعات ويجري إخطار الأجهزة الأمنية.

العثور على جثمان شاب في الزراعات بكفر الشيخ

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بعثور أهالي القنطرة البيضاء التابعة لدائرة القسم على جثة لشاب في العقد الثاني من العمر ملقى وسط الزراعات، بعد أن أبلغت أسرته عن اختفائه مساء يوم الجمعة الماضي.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي لمكان العثور على الجثمان، وتبين أنه للشاب «عبد الله عزت عراقي إبراهيم»، المقيم بمنطقة سخا، عُمره 18 عاماً، وطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

تشكيل فريق بحث مكبر لكشف ملابسات الحادث

فيما شكل مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ فريق بحث مكبر ضم عدد من ضباط المديرية، وضباط وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ ومركز شرطة كفر الشيخ لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة ومركبة «التوك توك» التي كانت بحوزة الشاب عند اختفائه.