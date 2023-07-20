عقوبة عدم استخراج شهادة للحيوان الشرس.. تصل للحبس والغرامة

تعد حيازة الحيوانات الشرسة من الأمور التي تحتاج إلى تنظيم، لما تمثله من خطورة على الأشخاص المحيطين بصاحب الحيوان، وبالتالي اهتم القانون المصري بتنظيمها، ووضع ضوابط لها، ووضع بعض الشروط ل والضوابط المهمة، كما قرر عقوبة على المخالفات في هذا الشأن نستعرضها في السطور التالية.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وقال محمود الحديدي، المحامي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، جاء لينظم مسألة حيازة الحيوانات الخطرة، واهتم بالعديد من الجوانب في هذا الأمر، بينها إصدار شهادة حيازة للحيوان، مشددا على أن المشرع لم يتهاون في هذا الأمر.

عقوبات عدم استخراج الشهادة

وورد في المادة رقم 7 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة، أنه على حائز الحيوان أن يخطر السلطات المختصة في حال ولادة الحيوان، في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ ولادته، وتقوم السلطة بدورها بإصدار شهادة للحيوان تتضمن البيانات الخاصة به، ووفقا للمادة رقم 15 من نفس ذات القانون، في حال عدم استخراج الشهادة، يتعرض المواطن لعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

ولفت إلى أن المادة رقم 11 من نفس ذات القانون جاءت تنص على من نفس القانون على أنه في حالة كان الحيوان من الكلاب الشرسة، يستلم حائزه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل للكلب، ولابد من تثبيت تلك العلامة في رقبة الكلب وبصفة دائمة، وفي حال فُقدت لابد من أن يطلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها، ومخالفة ذلك تعرض الفاعل للعقوبة سالفة الذكر.