وزير الزراعة: تدقيق حصر الأراضي المنزرعة فعليا لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري المديريات في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل، حتى يصل دعم الاسمدة لمستحقيه.

وأكد «القصير» أن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم، وكذلك حذف أي أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها، مضيفا أن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع، موجهًا بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعه ذلك.

سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد

وأشار الوزير إلى أن أي تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة وزير الزراعة وجه كذلك بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوي حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة، وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى انتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.

البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم

وفي ذات السياق شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.