علاج حالات الطوارئ مجانا في مستشفيات البحيرة

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة في البحيرة الاستقبال والطوارئ بمستشفى الرحمانية المركزي، مؤكدا أن الخدمة مجانية تماما لمرضى الطوارئ.

فتح العيادات المسائية في مستشفى الرحمانية

ووجه وكيل مديرية الصحة في البحيرة بدوام فتح العيادات المسائية لتجنب الازدحام في الاستقبال، كما تابع سير العمل ومدى الانضباط الإداري وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدا بالأداء في العناية.

تفقد معظم أقسام المستشفى

وأشاد بدور المجتمع المدني في تطوير المستشفى، وقدم شكره للمتبرع، وتفقد معظم أقسام المستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من تواجد الفريق الطبي على رأس العمل، وتوافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتلاحظ وجود ازدحام بالاستقبال، إذ وجه بالحرص والتأكيد على دوام فتح العيادات المسائية لتجنب الازدحام فى الاستقبال، وعلى الفور تم فتح العيادات، وتم ملاشاة أي ملاحظات تم رصدها أثناء المرور.

وأعرب عن تقديره لمشاركة المجتمع المدني في تطوير المستشفيات بصفة عامة والتي تعد مبادرة طيبة لخدمة المرضى، موجها بأنه يتم العمل فيهما بالقوى الكاملة لهما خلال أيام.

متابعة مبادرة 100 يوم صحة في البحيرة

وتابع وكيل مديرية الصحة في البحيرة عمل فرق حملة 100 يوم صحة بالمستشفى وسط إقبال شديد من المواطنين على أعمال الحملة، كما تابع عمل الفرق للمبادرات المختلفة وأثنى على عملهم وحسن أدائهم وتميزهم وأشاد بكافة الجهود.