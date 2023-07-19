إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق«مصر- إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لتلقي العلاج وحرر المحضر اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون العام.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من كريم عبد الحكيم قاسم محمد، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف اليمنى وكدمات، محمد نبيل السيد محمد، 25 سنة، مقيم الدقهلية، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، السعيد مبروك، 30 سنة، مقيم المحمودية، مصاب بكدمات وسحجات.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق