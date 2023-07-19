وكيل صحة البحيرة يحذر من تجاهل الأعراض المرضية.. اذهب للطبيب فورا

حذر الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة من تناول أي أدوية لأي مريض جلطة بدون الرجوع للمستشفى والطبيب، مؤكدا أهمية تدريب جميع فرق المستشفيات ومراكز الإسعاف على ذلك.

وأكد وكيل صحة البحيرة ضرورة عدم تجاهل أي أعراض مرضية تظهر على الشخص، فمعرفة أعراض المرض هي الطريق نحو الاكتشاف المبكر للمرض لسرعة العلاج والحد من المضاعفات.

ندوة وكيل صحة البحيرة في شركة المياه

جاء ذلك على هامش الندوة التي عقدتها مديرية الصحة بالبحيرة ندوة بشركة مياه البحيرة بعنوان "خطر تجاهل الأعراض المرضية.

وذكر هاني جميعة أعراض جلطات القلب وأسبابها وعلاجها، وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات المختلفة

وشدد «جميعة» على أهمية المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على صحة المصريين، ومن ضمنها مبادرة القضاء على فيروس سي، التي أتت ثمارها بخلو مصر من فيروس سي، وأيضا حملة 100 يوم صحة التي تنفذ حاليا التي من شأنها هى الأخرى أن تفيد الكثيرين.