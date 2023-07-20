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أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: الهجرة النبوية تعلمنا مفهوم الحرية

كتب:

منى صلاح
09:20 م | الخميس 20 يوليو 2023
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن أبرز دروس الهجرة النبوية أنه على الإنسان العيش وهو ينعم بكل حرية كاملة وبما أعطاه ومنحه الله – عز وجل – بدون تضييق أو تمييز أو منع لحقوقه، مشيراً إلى أهمية التعايش وتقبل الآخر.

عثمان: موقف سيدنا عمر من قاتل أخيه زيد أبرز مثال على التعايش

وأضاف «عثمان» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، راوياً قصة حدثت مع سيدنا عمر بن الخطاب عندما لقي قاتل أخيه «زيد»- وكان قتله في الجاهليه وأسلم- ليقول له، «لا أحبك ما أحبت الأرض الدماء» فيسأله قاتل زيد، «يا أمير المؤمنين.. هل تمنعني حقي؟» ليرد ابن الخطاب «أما هذا.. فلا» ويكون رد الرجل، «إذن لا يأسى على الحب إلا النساء».. أي طالما لن تمنعني حقي فلا حرج.

الحضارة الإسلامية وأخلاق المجتمع

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «الجملة تؤسس لـ أخلاق مجتمع وحضارة في هذا التوقيت والإسلام عندما جاء إنما جاء ليبين التعايش بمعنى التعاون في كل شيء والتمتع بكل مقدرات الأرض من خيرات لا فرق بين مسلم وغير مسلم».

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