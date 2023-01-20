مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. تستهدف استعادة القيم الأصيلة للمجتمع

من أبرز ملامح حصاد 2022 إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة «أخلاقنا الجميلة»، التى تأتى فى إطار المسئولية المجتمعية لإعلام الشركة، وقناعة منها بضرورة إحياء القيم النبيلة والأخلاق الحميدة التى نشأنا عليها، وإظهار قيم المجتمع المصرى الأصيلة. وتتضمن الحملة مجموعة من المراحل تستهدف تربية جيل جديد على القيم والعادات المصرية الخالصة، وفى نفس الوقت تحمل رسالة تذكير للأجيال الحالية بقيمنا. وتتضمن الحملة مجموعة من الأفكار كاستعراض بعض المقاطع من الأفلام والمسلسلات المصرية التى تعكس الأخلاق الجميلة التى يجب أن يكون عليها المصريون.

«عثمان»: تأتي في توقيت يشهد تراجعا قيميا

فى هذا السياق، تقول الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن «أخلاقنا الجميلة مبادرة وحملة محمودة ومهمة وأتت فى توقيت نعانى فيه من تراجع قيمى، كما أنها تأتى لتؤكد أن الإعلام الذى لدينا ليس دوره فقط ترفيهياً وإنما أيضاً إعلام لديه مسئولية أخلاقية ومجتمعية، وأنه يلعب دوراً فى إرساء الأخلاق الحميدة. وأضافت «عثمان»، لـ«الوطن»، أن مثل هذه المبادرات التى تركز على تعزيز الأخلاق الحميدة مهمة، خصوصاً فيما يتعلق بالتأثير القيمى لدى الأطفال أو صغار السن وغرس القيم لديهم، إذ إن الأطفال يكونون أكثر استقبالاً لمثل هذه الأمور واستجابة لها. وأكدت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة أن مبادرة أخلاقنا الجميلة أتت فى توقيت مهم، ونحتاج إلى مزيد من التطوير فيها، مثل عدم الاكتفاء ببعض المقاطع المأخوذة من بعض الأفلام وتتضمن جوانب متعلقة بالأخلاق، وأيضاً ضرورة عدم الاقتصار على بعض مقولات الفلاسفة والمفكرين الغربيين فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية، بل نحتاج أيضاً استعراضاً لمقولات لفلاسفة وكتاب ومفكرين عرب. وفى ختام تصريحاتها جددت الدكتورة سهير عثمان التأكيد على أهمية الحملة وفكرتها فى دعم الأخلاق والقيم المصرية.

«شحاتة»: تتكامل مع دور المؤسسات التربوية

بدوره، يقول الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، إن الأخلاق الحميدة تبنى وترسخ من خلال مربع ذهبى هو الأسرة ثم المدرسة ثم دور العبادة، مسجد أو كنيسة ثم الإعلام، وبالتالى فالإعلام يعد الضلع الرابع فى منظومة بناء الأخلاق. وأوضح لـ«الوطن» أن مبادرة أخلاقنا الجميلة على المنصات الإعلامية للشركة المتحدة مهمة، فى إطار أنها تتكامل مع الأضلاع الرئيسية الثلاثة الأخرى أو المؤسسات التربوية الأخرى التى تعمل على تعليم السلوك الاجتماعى والأخلاقى السليم.