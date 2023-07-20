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مي كساب تعلن خضوع والدها لعملية جراحية: «ادعوا له من قلوبكم ربنا ينجيه»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:54 م | الخميس 20 يوليو 2023
مي كساب

مي كساب

كشفت الفنانة مي كساب، عن خضوع والدها لعملية جراحية في الوقت الحالي، وناشدت جهورها بالدعاء له بأن يخرج منها بسلام وصحة جيدة.

مى كساب تعلن دخول والدها غرفة العمليات 

وكتبت مى كساب عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «أبويا هيعمل عملية دلوقتي.. ادعوا له من قلوبكم ربنا ينجيه».

وكانت الفنانة مي كساب كشفت عن تفاصيل حالة والدها الصحية لـ«الوطن» إذ قالت: «والدي تعرض لوعكة صحية شديدة، والحالة حرجة وبطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل».

وفي وقت سابق، كتبت الفنانة مي كساب لمتابعيها، عبر حسابها على «فيس بوك»: «15 يوما في العناية المركزة، ولسه الحالة حرجة».

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