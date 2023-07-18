مي كساب عن تطورات الحالة الصحية لوالدها: «حرجة.. ادعو له»

تعيش الفنانة مي كساب خلال الفترة الحالية حالة نفسية سيئة، بسبب مرض والدها، ودخوله العناية المركزة، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة.

وقالت الفنانة مي كساب لـ«الوطن»، إن والدها تعرض لوعكة صحية شديدة، والحالة حرجة وطالبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

مي كساب تعلن دخول والدها العناية المركزة

وفي وقت سابق، كتبت الفنانة مي كساب لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»: «15 يوما في العناية المركزة، 15 سنة ولسة حالة حرج».

آخر أعمال الفنانة مي كساب

مسلسل «جعفر العمدة»، آخر أعمال الفنانة مي كساب، من إخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، منة فضالي.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة جعفر العمدة الذي يظل يبحث عن نجله الوحيد طوال الـ30 حلقة وهو أحمد داش، بعد أن جرى خطفه وهو طفل رضيع، وهو ابن الفنانة مي كساب، ثم بعد ذلك يعرف أن «دلال» التي جسدت دورها الفنانة إيمان العاصي هي السبب وراء خطف نجلها.