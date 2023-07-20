إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة «الزوج والزوجة ونجليهما»، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكليو 65 بالطريق الصحراوي، بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من خيري محمد عبدالحميد، «الأب» 64 سنة، وهدى محمد جلال، 50 سنة«الزوجة»، ونجليهما سارة، 24 سنة، ربة منزل، عمر، 17 سنة طالب، جميعهم مقيمون الجيزة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.